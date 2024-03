Giudice Sportivo, fermato Nasti: due turni di stop per l’attaccante del Bari

Due turni di squalifica per Marco Nasti: è questo il verdetto emesso dal Giudice Sportivo, espressosi in mattinata in seguito alla 30^ giornata di campionato di Serie B, dopo l’espulsione rimediata dall’attaccante del Bari contro la Sampdoria. L’ex Cosenza aveva rimediato il cartellino rosso a partita finita per proteste nei confronti del direttore di gara. Salterà le prossime due sfide contro Modena e Cremonese.

Tra le fila degli emiliani, invece, non ci sarà Cauz contro i pugliesi: per lui un turno di stop. Torna in diffida capitan Di Cesare, ammonito contro i blucerchiati: insieme a lui anche Guiebre e lo stesso Nasti.

