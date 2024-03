Serie A, Fiorentina in lutto: è morto Joe Barone

Joe Barone è morto nel pomeriggio di martedì 19 marzo, a pochi giorni dal suo 58esimo compleanno. Il dg della Fiorentina era stato colpito da un infarto domenica scorsa ed era ricoverato al San Raffaele di Milano in terapia intensiva.

Cordoglio della Lega Pro. La Lega Pro si stringe attorno alla famiglia Barone e a tutta la società ACF Fiorentina per la scomparsa improvvisa e dolorosa del suo Direttore Generale Joe Barone. A nome di tutti i club e del Consiglio Direttivo, esprime il proprio cordoglio il Presidente di Lega Pro, Matteo Marani: “Joe Barone era un dirigente capace, intelligente, che in questi mesi è stato vicino alla nostra Lega, a partire dall’incontro dei club al Viola Park lo scorso 25 gennaio. Gli sarò sempre grato per la gentilezza e per averci aperto le porte di casa sua con generosità. A nome di tutti i club della Serie C, voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia, ai dirigenti della Fiorentina, colpiti anche loro da profondo dolore, ai tifosi viola e a tutto il mondo Fiorentina”.

