Serie C, Girone C: top e flop della 32a Giornata

TOP REPARTO

PORTIERE

Marcone (Turris) Sempre attento e reattivo; notevole l’ intervento su conclusione dalla distanza di Tommasini.

DIFESA

Fusco (Sorrento) Tiene compatto il pacchetto arretrato, sbrogliando anche in prima persona qualche matassa ingarbugliata.

CENTROCAMPO

Zammarini (Catania) Piega il Cerignola nei minuti finali, con un sinistro chirurgico. Per gli etnei tre punti di platino.

ATTACCO

Patierno (Avellino) Timbra una doppietta, raggiungendo quota 13 centri in campionato. Bomber implacabile.

ALLENATORE

Cudini (Foggia) I satanelli fermano la capolista Juve Stabia. Vittoria tonificante per la classifica e per il morale.

FLOP REPARTO

PORTIERE

Thiam (Juve Stabia) Incassa due reti in un colpo solo; e già questa è una notizia per l’ estremo difensore meno battuto del campionato.

DIFESA

Loiacono (Crotone) Anche lui, al pari dei compagni di reparto, viene preso d’ infilata nell’ azione che porta al gol decisivo del Monterosi.

CENTROCAMPO

Pugliese (Turris) In quel di Monopoli incassa due ammonizioni nel giro di pochi minuti, prendendo in anticipo la via degli spogliatoi.

ATTACCO

De Marchi (Taranto) Sciupa malamente l’unica vera palla gol del match, sparando alle stelle da posizione favorevolissimal

ALLENATORE

Villa (Virtus Francavilla) A Caserta arriva il 17° ko stagionale; nonché anche il penultimo posto in graduatoria.

