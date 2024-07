Leverano, 66enne ai domiciliari per detenzione e spaccio di droga

All’alba di martedì 9 luglio, un uomo di 66 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Leverano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è frutto di una complessa indagine avviata durante servizi mirati al contrasto dell’uso e dello spaccio di droga. Le investigazioni hanno portato i Carabinieri a effettuare una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’uomo.

L’attività di osservazione condotta dai militari ha permesso di documentare il modus operandi del pusher, caratterizzato da un insolito andirivieni di assuntori di narcotici nei pressi della sua abitazione. La presunta attività di spaccio avveniva direttamente nella casa dell’uomo, dove venivano commercializzate varie tipologie di stupefacenti.

Durante l’operazione, condotta in collaborazione con i militari del Nucleo Cinofili di Modugno e grazie al fiuto del cane antidroga ONE, sono stati rinvenuti 33 grammi di eroina, oltre 3.300 euro in contanti e strumenti per il confezionamento della droga. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, insieme al denaro, ritenuto il provento dell’attività illecita.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica.

