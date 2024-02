Leporano in gara per “Il Borgo dei Borghi” 2024 su Rai 3

LEPORANO – Domenica 4 febbraio, alle ore 17.00, all’interno del programma “Kilimangiaro” su Rai3 andrà in onda il video sul borgo di Leporano, in gara per l’11esima edizione del concorso Il Borgo dei Borghi 2024. La splendida città tarantina, col suo mare cristallino e i suoi scorci suggestivi, è l’unica della Puglia in competizione tra 20 borghi italiani.

A partire dalle ore 17.15 del 25 Febbraio 2024, terminate le presentazioni di tutti i borghi nella trasmissione del terzo canale, sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/ sarà pubblicata e resa raggiungibile una nuova pagina di presentazione dei borghi in concorso dove sarà possibile votare il proprio preferito.



Le votazioni verranno chiuse il 17 marzo e la classifica finale, con la nomina del borgo vincitore, verrà svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su Rai3 domenica 31 Marzo 2024.

Foto di Antonio Palumbo

