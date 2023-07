Legambiente, passano da Modugno i cantieri della transizione ecologica

Bari – Settima tappa in Puglia per il tour di Legambiente, nell’impianto di Nicola Veronico a Modugno: si tratta di una delle 60 aziende raccoglitrici del CONOU, per la campagna dedicata ai cantieri della transizione ecologica che “servono al Paese e che meritano di essere replicati”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp