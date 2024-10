Codice strada: approvato odg per Vespa veicolo di interesse nazionale

Il senatore della Lega, Roberto Marti, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione del nuovo Codice della strada da parte della commissione Trasporti al Senato. Tra le novità introdotte, spicca un ordine del giorno con lui come primo firmatario, che propone di riconoscere la Vespa della Piaggio come veicolo di interesse nazionale.

Marti ha sottolineato l’importanza della Vespa, definendola un simbolo del design e dell’industria italiana, apprezzata a livello globale. Con oltre 20 milioni di esemplari venduti e attualmente in circolazione nel mondo, la Vespa è più di un semplice mezzo di trasporto; è un vero e proprio patrimonio culturale. In Italia, sono attivi circa 615 Vespa club, con una comunità di circa 90.000 appassionati.

Il senatore ha messo in evidenza la necessità di proteggere questo iconico scooter da potenziali sanzioni derivanti da normative locali, nazionali ed europee. L’obiettivo è garantire che la Vespa continui a rappresentare un simbolo della tecnologia e dello stile italiani, evitando che si disperda un’importante eredità culturale.

La proposta di Marti segna un passo significativo nella valorizzazione di un mezzo che ha segnato la storia del trasporto e del design nel nostro paese.

