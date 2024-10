Flop dei saldi estivi: necessario un intervento legislativo

Dopo il fallimento dei saldi invernali, anche le vendite estive si sono rivelate un flop per il 50% dei negozi in tutta Italia. I dati confermano che, anche per il 2024, i saldi estivi sembrano aver perso il loro appeal sia per i commercianti che per i consumatori.

Benny Campobasso, presidente nazionale di FISMO, ha da tempo richiesto un intervento parlamentare per aggiornare una normativa ormai obsoleta, risalente al 2011, che regola i saldi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Questa regolamentazione, afferma Campobasso, avvantaggia in modo indebito la grande distribuzione e le piattaforme online, a discapito del commercio tradizionale.

In risposta a queste criticità, Fabrizio Benzoni, Deputato per Azione, ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere quali iniziative il Governo intenda adottare per aggiornare la normativa. L’obiettivo è quello di garantire che i saldi tornino a rappresentare un’opportunità economica per le imprese del commercio tradizionale, eliminando le attuali distorsioni della concorrenza.

