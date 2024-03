Lecco, esonerato l’ex ds del Francavilla Fracchiolla

Nuovo ribaltone in casa Lecco. Il Patron Paolo Di Nunno dopo la sconfitta rimediata in casa del Sudtiron ha disposto l’esonero del ds Domenico Fracchiolla e dell’allenatore Alfredo Aglietti. Atteso in serata l’annuncio ufficiale.

