Picerno, Longo: ‘In ultime gare raccolto meno di quanto meritassimo’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il Picerno vuole riprendere a correre spedito nel rush finale del Girone C di Serie C, dopo un cammino claudicante nelle ultime tre gare, in cui ha raccolto solo due punti. Il tecnico dei lucani, Emilio Longo, vede però il bicchiere mezzo pieno: “Negli ultimi tre incontri abbiamo raccolto meno rispetto a quanto avremmo meritato. Col Benevento abbiamo commesso degli errori e a Messina la rimonta nasce da un nostro errore difensivo. Gli episodi hanno caratterizzato le ultime sfide ma attraverso queste prestazioni potremo ottenere altri punti”, ha dichiarato alla vigilia del match contro il Monopoli.

La squadra pugliese, invece, è in cerca di punti fondamentali in ottica salvezza: “Domani servirà un approccio importante, come se fosse la gara più importante dell’anno. Dovrà essere questa la nostra mentalità nelle prossime sfide, in cui cercheremo di mostrare la nostra identità e dominare il gioco. Il Monopoli ha una chiara identità e mi piaceva anche sotto la gestione di Tomei. È una squadra competitiva e ben allenata, contro le big avrebbe meritato di più. I dettagli faranno la differenza”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author