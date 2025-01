Lecce, UniSalento celebra 70 anni con una settimana di eventi

L’Università del Salento festeggia il suo 70° anniversario con una serie di iniziative culturali, accademiche e artistiche, in programma dal 12 al 17 gennaio 2025. Un’occasione per celebrare il profondo legame con il Salento e il suo sviluppo culturale e scientifico, culminando con l’inaugurazione dell’anno accademico alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 17 gennaio al Centro Congressi Ecotekne.

Gli eventi in programma

• 12 gennaio, ore 20: Spettacolo teatrale “Verba manent – Canto per Ennio De Giorgi”, al Teatro Paisiello di Lecce. Un omaggio al celebre matematico leccese attraverso il linguaggio del teatro.

• 13 gennaio, ore 9: Visite ai Musei di UniSalento. Coinvolti sei licei leccesi e tre musei universitari (MuPA, MuSA, MAUS), per avvicinare i giovani al patrimonio scientifico e culturale dell’ateneo.

• 14 gennaio, ore 17: Proiezione di film e dibattito al Cineporto di Lecce, con i registi Edoardo Winspeare e Davide Barletti. Saranno proiettati “Sangue vivo” e “Fine pena mai”.

• 15 gennaio, ore 18: Incontro “Letture Prossime” al Convitto Palmieri. Docenti e dottorandi dell’ateneo discuteranno opere di Vittorio Bodini e Maria Corti, esplorando il legame tra gli autori e il Salento.

• 16 gennaio, ore 16: Talk “Storie di ricerca” alle Officine Cantelmo. I direttori dei nove Dipartimenti UniSalento presenteranno il contributo dell’università alla valorizzazione del territorio.

• 17 gennaio, ore 20: Concerto “Tito Schipa, la Voce del mondo” al Teatro Apollo, con il jazzista Raffaele Casarano e altri artisti. Saranno premiati due ex studenti per i loro successi professionali.

Una storia di radici e innovazione

Nata settant’anni fa grazie a una straordinaria mobilitazione popolare e alla visione di figure come l’onorevole Giacinto Urso, l’Università del Salento è diventata un punto di riferimento accademico nazionale e internazionale. Da piccolo ateneo locale, oggi è un faro di conoscenza e sviluppo, capace di coniugare tradizione e modernità, locale e globale.

Il 70° anniversario rappresenta non solo un momento celebrativo, ma un’occasione per riflettere sul contributo di UniSalento alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio, riaffermando il valore della conoscenza come motore di progresso e coesione sociale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author