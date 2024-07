Lecce, Ugo Lisi: “Nessun assessorato per me? Nessuna comunicazione ufficiale.Poi valuteró”

L’ultima notte prima della giunta si fa calda e dopo il nostro pezzo su indiscrezioni inerenti il probabile mancato assessorato a Ugo Lisi, arriva la versione ufficiale dello stesso: “ L’unica indiscrezione reale è che in mattinata sono andato a Palazzo Carafa con Massimo Alfarano ed avrei voluto incontrare il Sindaco ma per parlare di altre tematiche che nulla hanno a che vedere con la giunta. Purtroppo era occupata e ci siamo salutati solo da lontano. Nel pomeriggio non siamo riusciti neppura a parlare. Non ho alcuna comunicazione in merito alla formazione della giunta e le indiscrezioni riportate da terzi sono letteralmente fantasiose sfiorando il ridicolo. Il centrodestra è per il momento unito. Quando avró comunicazioni ufficiali sul ruolo che il Sindaco vorrà riconoscermi decideró cosa fare. Per ora aspetto” cosi chiarisce Ugo Lisi.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts