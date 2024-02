Lecce, truffa bonus edilizi: 13 arresti della Guardia di Finanza

A partire dalle prime ore di martedì 27 febbraio, i militari del Nucleo Pef (Gico) della Guardia di Finanza di Lecce e del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Frodi Fiscali di Roma, stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali (4 in carcere e 9 ai domiciliari) nonché di misure reali del sequestro preventivo per € 3,8 milioni, nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere, fraudolenta percezione di erogazioni pubbliche (cc.dd. “bonus edilizi”), riciclaggio e all’autoriciclaggio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts