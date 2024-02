Lecce, processo antiracket: assolto Monosi. Soddisfatto Giannuzzi

Lecce – È arrivata nella notte la sentenza di un processo che per anni ha tenuto con il fiato sospeso la politica leccese. Parliamo del procedimento antiracket, nato da un’inchiesta che scoppió nel 2017, due giorni prima della presentazione delle liste elettorali. L’allora assessore al bilancio Attilio Monosi, fu indagato per peculato, truffa e falso.

Per questi capi d’accusa ha dovuto affrontare un processo che ha portato dopo una lunga attesa a una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. La fine di un incubo per Monosi. Parole di grande soddisfazione da parte del suo avvocato Riccardo Giannuzzi, il quale raggiunto telefonicamente ha dichiarato: “Attilio Monosi è stato assolto da tutti i capi d’accusa per non aver commesso il fatto”.

Sono soddisfatto perché ho sempre creduto nell’innocenza di Monosi e nella giustizia. Ci siamo saputi difendere e attendere perchè le cose sono emerse” conclude l’avvocato Giannuzzi.

Maria Teresa Carrozzo