Lecce: Tempora/Contempora Fest per guardare negli occhi dei pazzi

Torna a Lecce dal 29 luglio al 4 agosto 2024 “Tempora/Contempora Fest, Corpi e Arti Performative” promosso dall’Accademia Mediterranea dell’Attore e dal Polo Biblio-Museale di Lecce, in collaborazione con ASL Lecce, Eu Japan Fest, Comune di Galatina, Salgemma, tra cui ASL, Lecce in Scena/Comune di Lecce, Istituto Culturale Coreano in Italia e con il supporto della fondazione Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea.

Nel corso della conferenza stampa, tenutasi nel cortile di Villa libertini, ex Opis, del capoluogo salentino, è stato presentato l’evento performativo “Perchè guardare negli occhi dei pazzi? Sono intervenuti Franco Ungaro, direttore artistico Accademia Mediterranea dell’Attore, il regista Renato Chiocca, la direttrice del Centro di Salute Mentale e Crap, Tiziana De Donatis, e il direttore generale Asl Lecce, Stefano Rossi.

Chi sono i pazzi? Basterebbe guardarsi allo specchio e indagare a fondo nei meandri della mente per capire che potremmo essere noi e tutta l’umanità. Lungo questo fil rouge viaggia la quinta edizione di Tempora/Contempora Fest, la performance di teatro e poesia “Perché guardare negli occhi dei pazzi” ispirata dal reportage del poeta salentino Vittorio Pagano per dipanarsi poi attraverso incursioni performative alla scoperta di dimore storiche gravitanti intorno al Convitto Palmieri del capoluogo salentino.

