Lecce, Sticchi Damiani: ‘Serie A a 18 toglie sogno alle piccole’

“Abolire il diritto di veto significa che la Lega Serie A si spossessa di qualsiasi potere in materia di riforme, un tema delicato da approfondire molto bene. Serie A a 18 squadre? Sono profondamente contrario come tutti i 12 presidenti di squadre medio piccole. Non capisco il senso di togliere il sogno anche a realtà medio piccole di vivere l’esperienza della Serie A”. Lo ha detto Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, prima dell’assemblea della Lega Serie A.

“È un sogno che non va tolto. Tra l’altro è paradossale che in Serie A ci sono delle big con problemi finanziari enormi e si vuole eliminare le medio piccole che hanno i conti in ordine – ha aggiunto -. Arbitri? Ci sono aspetti che vanno disciplinati meglio, quando e come il Var può intervenire e con qali presupposti. Non parlo di singole squadre o singoli episodi ma va disciplinato in maniera più oggettiva, riconducendolo magari solo sa quelli principali e macroscopici”.

