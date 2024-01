Monopoli, Taurino: ‘La squadra ha dimostrato di avere attributi’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il successo ai danni del Potenza ha consentito al Monopoli di ottenere i tre punti dopo più di due mesi dall’ultima volta. Una vittoria descritta con soddisfazione e compiacimento da Roberto Taurino, tecnico del Gabbiano, nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Catania: “Abbiamo reagito da grande squadra, entrando in campo con lo spirito giusto. Quando sono arrivato abbiamo preso due schiaffoni, perdendo gare che pesavano come macigni. La partita di domenica scorsa non era affatto semplice ma la squadra ha lottato con anima e cuore. Non a tutte le squadre capita di perdere il capitano e il vice-capitano a gennaio ma stiamo ricostruendo un gruppo solido. Il gruppo ha dimostrato di avere gli attributi e con questo spirito riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni. La vittoria ci ha dato una spinta ma siamo contenti dell’abnegazione dei ragazzi. La squadra ci segue e ha voglia di reagire”.

Catania: “Domenica affronteremo una squadra di qualità, costruita per disputare un campionato diverso. Il Catania ha cambiato guida tecnica e sta acquistando diversi giocatori forti. Ci aspetta una gara complicatissima ma andremo in Sicilia con il piglio giusto”.

Mercato: “La linea societaria è chiara: chi vuole andare via è libero di farlo, rispettando però i tempi giusto. Sono andati via giocatori forti ma nella vita di una persona può capitare il momento in cui si avverte la necessità di cambiare aria. Sono arrivati giocatori freschi, nuovi e con l’entusiasmo giusto per incidere. Dobbiamo fare in modo di affrontare al meglio un finale di stagione complicato”.

Nuovi acquisti e disponibili: “L’intero gruppo è a disposizione, compresi Cristallo, Fornasier e Angileri. Chi è arrivato da poco ha bisogno di integrarsi ma Tommasini e Sosa sono entrati in campo bene domenica scorsa e potrebbero anche partire dall’inizio. De Paoli sta facendo molto bene, nonostante non sia una punta, e sarà fondamentale nel prosieguo del nostro percorso. Ora abbiamo i ricambi giusti in ogni ruolo, con coppie in ogni reparto. Quando un allenatore ha più opzioni è contento perché può incidere maggiormente”.

