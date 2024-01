Picerno, Longo: ‘Col Giugliano gara aperta e avvincente’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo il rinvio del match contro il Catania, causa neve, il Picerno torna in campo. I lucani, infatti, affronteranno il Giugliano, reduce dal pareggio a reti bianche contro la Juve Stabia: “Vedremo se lo stop forzato avrà risvolti positivi o negativi”, ha dichiarato il tecnico della leonessa, Emilio Longo. L’allenatore ha poi elogiato i prossimi avversari: “Domani affronteremo una buona squadra, ben allenata e con una cultura del gioco importante. Il Giugliano ha buoni elementi e sono ben organizzati. Esaltano le qualità dei singoli attraverso un gioco propositivo, come quello mostrato contro la capolista. Questo potrebbe dar vita ad un match avvincente e aperto, in cui entrambe le compagini proveranno a dominare il gioco. I nostri avversari sono in salute e mi auguro che lo spettacolo sia gradevole. La squadra campana accompagna l’azione con tanti uomini e sarà molto importante leggere gli spazi”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author