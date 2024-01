Lecce, si rivede Almqvist nel primo allenamento del 2024

Dopo la giornata di riposo, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA per riprendere la preparazione in vista della gara casalinga con il Cagliari. Banda, Rafia e Touba non erano presenti alla seduta, in quanto hanno risposto alle chiamate delle rispettive Nazionali per la Coppa d’Africa. Sono stati a riposo Dermaku, Corfitzen e Burnete, questi ultimi due a causa di uno stato febbrile. Sansone ha svolto un lavoro personalizzato. Almqvist ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

