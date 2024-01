Lecce, il primo nome per la mediana è quello di Bartosz Slisz

Anche il Lecce è pronto a dedicarsi alla finestra invernale di calciomercato aperta ufficialmente poche ore fa. Il primo rinforzo per i giallorossi potrebbe arrivare dal massimo campionato polacco. Piace infatti il centrocampista classe ’99 Bartosz Slisz, di proprietà del Legia Varsavia. Il mediano polacco piace e non poco a Pantaleo Corvino, che stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, pare sia disposto a spingersi fino ad un’offerta di 2,5 milioni di euro, più una percentuale sull’eventuale futura rivendita. Una vera e propria offerta al Legia Versavia non è stata ancora presentata, ma potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Slisz è un titolare inamovibile per mister Runjaic, che in campionato lo ha sempre schierato da titolare, meno che nell’ultimo match del 2023, che il centrocampista 24enne ha saltato per squalifica. Ben 12 le presenze in Conference League, tra qualificazioni e fase a gironi (archiviata in compagnia dell’Aston Villa). Un calciatore che a Lecce potrebbe alternarsi con Ramadani in cabia di regia, o affiancarlo in caso di 4-2-3-1.

