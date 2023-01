Lecce: Si ferma anche Di Francesco

Lavoro personalizzato per gli acciaccati Dermaku, Bistrovic, Helgason e Pongragic: i primi tre saranno indisponibili per la sfida con la Lazio, mentre per il croato si faranno dei tentativi per portarlo almeno in panchina. A rischio per la prima del 2023 anche Federico Di Francesco, che ha accusato un fastidio alla schiena nell’allenamento di lunedì pomeriggio. Nella mattinata di martedì 3 rifinitura al Via del Mare, che per la sfida con la Lazio farà registrare un nuovo tutto esaurito.

LAZIO: IMMOBILE TORNA DAL 1′ – Gli uomini di Maurizio Sarri, quarti in classifica, affronteranno il Lecce con i terzini titolari, Lazzari e Marusic, entrambi diffidati. Al centro della difesa biancoceleste sarà confermata, dopo le convincenti prestazioni nelle amichevoli natalizie, la coppia Casale-Romagnoli. Per quanto riguarda il centrocampo, Luis Alberto dovrebbe partire dalla panchina. La nota più importante però è il rientro in campo da titolare per il capitano Ciro Immobile, alla prima gara dal 1′ dopo l’infortunio di ottobre con l’Udinese. Il centravanti sarà supportato a destra da Felipe Anderson e a sinistra da Mattia Zaccagni.

