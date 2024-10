Lecce, riparte la stagione lirica con un dittico d’eccezione

Lecce – Riparte la stagione lirica della Provincia di Lecce, Teatro di Tradizione, e lo fa in grande stile con il dittico “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni e “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, che andrà in scena venerdì 25 ottobre alle ore 20.45, con replica domenica 27 ottobre alle ore 18, nel teatro Politeama Greco di Lecce. Cultura, emozione e sentimento che troveranno la loro massima espressione già nella prima con un dittico, come spiega ai nostri microfoni il Maestro Giandomenico Vaccari, tutto da vivere.

