Lecce, promosso Fabrizio Gargiulo, è “primo dirigente” della Polizia di Stato

Lecce, 24 gennaio 2025 – Il Dottor Fabrizio Gargiulo, attuale Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lecce, si conferma una figura di riferimento nell’ambito della Polizia di Stato. Con una carriera consolidata e ricca di successi, Gargiulo ha sempre dimostrato grande impegno e capacità nelle sue varie esperienze professionali in Puglia, in particolare ad Andria e Bitonto, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità.

Nato e cresciuto nella realtà pugliese, il Dottor Gargiulo ha sempre mostrato una particolare attitudine alla gestione di situazioni delicate e complesse. La sua carriera ha preso slancio nel corso degli anni, con il riconoscimento della sua professionalità che ha trovato un punto culminante nel 2015, quando ha ricevuto il prestigioso Premio Sicurezza. Il premio gli è stato conferito per il suo ruolo di protagonista nelle operazioni di contrasto alla protesta dei “forconi” nel 2013, un evento che lo ha visto in prima linea nel mantenimento dell’ordine pubblico in un momento di grande tensione sociale.

La sua esperienza nella gestione della Squadra Mobile di Lecce è oggi il coronamento di un lungo percorso fatto di successi concreti, in cui ha saputo affrontare e risolvere numerosi casi di rilevanza nazionale. La capacità di coordinare le operazioni più delicate, unita alla sua preparazione e leadership, ha contribuito a consolidare la sua reputazione come uno dei dirigenti più apprezzati all’interno delle forze dell’ordine pugliesi.

Il Dottor Gargiulo, con la sua solida esperienza, continua a rappresentare un esempio di professionalità e passione per la sicurezza pubblica. La sua carriera, ricca di sfide e soddisfazioni, continua a essere un faro per le nuove generazioni di poliziotti, che lo considerano un modello di dedizione al servizio della comunità.



