Dopo la pausa per le nazionali, torna il campionato di Serie A. Il Lecce riprende ospitando al Via del Mare la Cremonese, una gara che per Marin Pongracic vale “sei punti – dice -. Nei prossimi giorni Baroni ci svelerà piani per affrontare una sfida che non possiamo sbagliare perché giocheremo davanti al nostro pubblico”.

‘POSSO DARE DI PIÙ’ – “Per quanto mi riguarda, ho giocato tre partite da titolare e posso ritenermi soddisfatto, anche se posso dare molto di più. Sto lavorando duro perché ho ancora molto da dimostrare”.

COMPAGNI DI REPARTO – Baschirotto ha tanta qualità e con la forza riesce a vincere molti duelli. Tra noi c’è una buona intesa. Umtiti? È un onore condividere con lui lo spogliatoio. Ha esperienza da vendere e in allenamento ci confrontiamo spesso”.

SERIE A – “Non è un campionato facile, lo sapevo, ci sono parecchie differenze con la Bundesliga. Finora abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, evidentemente bisogna dare più del 100%”.