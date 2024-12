Lecce, Poli Bortone: “Programma natalizio ricco di eventi”

Lecce – Tanti, tantissimi eventi sparsi per la città, anche in periferia. È infatti ricchissimo il calendario presentato dal sindaco di lecce Adriana Poli Bortone per tutto l’arco delle festività natalizie. Tra concerti, installazioni artistiche, mercatini, mostre e alcune sorprese che il primo cittadino si è riservata di svelare nei prossimi giorni. Non resta quindi che attendere ormai pochissimo per iniziare a vivere anche a Lecce il Natale nel miglior modo possibile.

