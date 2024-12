Controlli straordinari a Lecce: arrestato 21enne con 68 gr di hashish

Nelle serate di giovedì 5 e venerdì 6 dicembre, su disposizione del Questore di Lecce, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti e i reati predatori. Durante l’operazione, gli agenti dell’UPG e SP hanno identificato 970 persone, controllato 315 veicoli e monitorato 95 soggetti sottoposti a obblighi di legge.

Nel corso di questi controlli, nella tarda serata di venerdì, le volanti hanno notato due giovani che, alla vista degli agenti, si sono separati tentando di eludere il controllo. Uno dei due è stato inseguito e bloccato nel bagno di un’attività commerciale, dove aveva cercato di nascondersi dopo essersi liberato di un involucro contenente 47,57 grammi di hashish. Durante la perquisizione personale, nascosti nella biancheria intima del giovane, sono stati rinvenuti ulteriori 20,41 grammi della stessa sostanza, confezionati in dosi.

Il 21enne, residente in un comune della provincia di Lecce, è stato arrestato in flagranza di reato. Successivamente, è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha dato esito negativo. L’intera quantità di stupefacente è stata posta sotto sequestro, e il giovane, già destinatario di un Avviso Orale e del Foglio di Via Obbligatorio, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal P.M. di turno.

