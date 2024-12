Affitti in nero: scoperta evasione da 530mila euro in Salento

La Guardia di Finanza di Lecce ha portato alla luce un’evasione fiscale di oltre 530mila euro legata ad affitti in nero di ville di pregio, masserie, B&B e case vacanze, sia nel capoluogo che nelle zone turistiche della provincia. Attraverso approfonditi controlli fiscali e indagini bancarie, è emerso che numerosi proprietari non avevano dichiarato i proventi derivanti da locazioni brevi e turistiche. L’operazione, parte di un piano per contrastare l’evasione immobiliare, punta a garantire maggiore equità fiscale e a sostenere la ripresa economica del territorio.

