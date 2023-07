Lecce: Poker al Padova in amichevole

Ancora una vittoria in amichevole per il Lecce di D’Aversa, che a Folgaria rifila un 4-0 al Padova. A segno, nel primo tempo Rafia, Banda e Strefezza, nella ripresa è Corfitzen a chiudere il poker. Almqvist, Ceesay e Dermaku non hanno preso parte all’amichevole e hanno svolto un lavoro differenziato.

LECCE-PADOVA 4-0

RETI: 3′ Rafia, 9′ Banda, 17′ Stefezza, 84’ Corfitzen.

LECCE: Bleve (1’st Brancolini), Venuti (70’ Gendrey), Pongracic (54’ Baschirotto), Rafia (70’ Maleh), Gonzalez (70’ Helgason), Banda (70’ Corfitzen), Gallo (70’ Dorgu), Strefezza (54’ Di Francesco), Blin (70’ Pascalau), Hjulmand (54’ Björkengren), Rodriguez (70’ Burnete). Panchina: Borbei, Viola, Samooja, Berisha, Listkowski, Samek, Smajlovic, Vulturar, McJannet, Lemmens. All. D’Aversa.

PADOVA: Zanellati (70’ Donnarumm), Delli Carri, Villa (46’ Calabrese), Ilie Matei, Crescenzi (46’ Capelli), Radrezza (70’ Defise), Kirwan (58’ Varas), Cretella (58’ Franchini), Bortolussi (15’ De Marchi), Dezi (58’ Fusi), Liguori (58’ Russini). Panchina: Mangiaracina, Leoni, Marcillo, Boi. All. Torrente.

Arbitro: Marco Piccinni di Forlì. Assistenti: Daniele Bindoni di Venezia e Luca Mondindi Treviso.

