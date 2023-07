Foggia, Milillo: “Dobbiamo operare con equilibrio economico-finanziario”

Non sarà un anno di vacche grasse in casa Foggia. Lo testimoniano le parole del direttore generale Vincenzo Milillo e del direttore sportivo Emanuele Belviso nella conferenza stampa di presentazione di mister Cudini. “Non ci aspettavamo la partita del 5 agosto in Coppa – ha commentato Milillo – ci toccherà affrontarla dignitosamente. Non ci possiamo permettere una corazzata tipo il Catanzaro dell’anno scorso e il Bari di due anni fa. Non siamo nelle condizioni di costruire una squadra del genere. Il presidente è stato anche disponibile a vendere le quote societarie ma sapete tutti quanti che di proposte serie non ne sono arrivate fino ad ora. Metteremo giovani importanti e ragazzi con una certa esperienza”.

Sul mercato: “Garattoni e Frigerio al momento stanno con noi. Vanno via solo se arriva una proposta indecente, in quel caso saranno sostituiti da giocatori forti. Saranno in ritiro con noi dal 31 luglio all’11 agosto. In entrata si sta lavorando in silenzio. Prima dovevamo scegliere l’allenatore. I nostri under della passata stagione non li conosceva nessuno, ora abbiamo tante squadre che ci chiedono i calciatori ma se non ci sono i presupposti per un trasferimento restano a Foggia. Non è facile convicere un giocatore a venire a Foggia dopo tutti gli episodi dell’anno passato”.

