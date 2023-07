Il Foggia presenta Cudini: in un clima teso “Dobbiamo portare lo scetticismo a nostro favore”

FOGGIA – Non è stata la più classica delle conferenze stampa quella di presentazione del nuovo allenatore del Foggia Mirko Cudini e del direttore sportivo Emanuele Belviso. La tifoseria organizzata si è presentata chiedendo chiarezza, programmazione e una squadra dignitosa in vista del prossimo campionato, che non avrà obiettivi di vittoria ma di trovare un equilibrio economico finanziario e di lanciare altri giovani interessanti. “La mia presenza è data da una decisione societaria che ha dato fiducia al sottoscritto – ha commentato il tecnico – ho grande entusiasmo, capisco i tifosi e l’ambiente ma a volte bisogna ripartire. Non sarà un punto zero ma un punto di ripartenza ringiovanendo squadra e creando un organico di valore. Abbiamo giocatori importanti in rosa. Foggia è una grossissima occasione. Mi auguro di poter esprimere quelle che sono le nostre idee. Siamo convinti di poter dare quello che la società ci aspetta da noi. Poi sarà il campo a giudicare. Dobbiamo portare questo scetticismo a favore nostro”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp