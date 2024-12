Lecce, piazza Sant’Oronzo si veste di Natale

Lecce – Si avvicina la festa dell’Immacolata e con essa gli addobbi natalizi tanto nelle case quanto nelle piazze delle città italiane devono essere completati. Non fa eccezione Lecce e la sua piazza Sant’Oronzo addobbata e scintillante in tempo per il weekend dell’Immacolata. Ieri mattina infatti è arrivato l’elemento simbolico del Natale, l’albero: un grande abete naturale è stato posizionato al centro della piazza, nel corso dei prossimi tre giorni arriveranno gli altri. Questa installazione rappresenta il fulcro del progetto natalizio, attirando l’attenzione di passanti e visitatori. Si tratta di tre alberi di sette metri, muniti di passaporto e zolla per il reimpianto, e di un maestoso abete di dodici metri. I primi saranno collocati davanti alle tre porte storiche della città, sottolineando il legame con il patrimonio storico di Lecce. Sempre in piazza Sant’Oronzo si è iniziato a montare le casette, quest’anno rigorosamente bianche, come voluto dal sindaco Adriana Poli Bortone, e molto apprezzate dalla Soprintendenza perché meglio si sposano con il contesto del centro storico della città barocca.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author