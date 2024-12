Lecce, un flashmob per la Giornata della Disabilità

Lecce – In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la cooperativa sociale “L’Integrazione” ha organizza nella centralissima Piazza Sant’Oronzo, a Lecce, un FLASHMOB per celebrare l’inclusione, l’accessibilità e il potere di trasformare l’”impossibile” in possibile. La richiesta più importante è quella di ottenere le cose normali e non straordinarie, continuando ad affrontare la vita col sorriso.

