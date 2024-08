Lecce, oggi il compleanno di Adriana Poli Bortone. Tanti auguri Sindaco

La classe del 1943 è senza dubbio una delle più illustri della nostra epoca, con nomi che hanno segnato la storia della musica e dello sport. Un compleanno che, pur in un contesto diverso, collega simbolicamente Adriana Poli Bortone a figure come Lucio Battisti e Lucio Dalla, entrambi scomparsi ma sempre presenti nel cuore di molti.

Questo compleanno non è solo un’opportunità per festeggiare, ma anche per riflettere su un percorso ricco di sfide e successi, un viaggio che ha visto Poli Bortone come protagonista in un panorama politico in continua evoluzione. Con il suo spirito indomito e la sua passione per il servizio pubblico, Adriana Poli Bortone continua a ispirare generazioni di cittadini e leader. Compie 81 anni il sindaco di Lecce ma solo sulla carta perchè l’entisiamo e l’energia sono di una 30enne. Con il sorriso sul volto e le braccia sempre aperte, è pronta a scrivere nuovi capitoli della sua storia alla guida della sua citta. Che dire buon compleanno Sindaco Poli bortone

