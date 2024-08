Lecce, Marti: “Ristrutturazione stadio: sviluppo e crescita per tutta la città”

Il senatore Roberto Marti annuncia con entusiasmo l’arrivo di oltre 36 milioni di euro destinati alla ristrutturazione dello stadio “Ettore Giardiniero”, in via del Mare a Lecce. Questo importante finanziamento è stato ufficialmente approvato grazie all’intenso lavoro del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in sinergia con la Regione Puglia.

Il contributo di 36 milioni e 300mila euro sarà utilizzato per la sistemazione e la copertura dello stadio, in preparazione agli imminenti Giochi del Mediterraneo 2026 che si svolgeranno a Taranto. Questi lavori rappresentano un passo fondamentale per lo sviluppo delle infrastrutture sportive nella nostra regione.

L’accelerazione dei lavori è stata possibile grazie alla nomina del commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo, avvenuta nel maggio 2023, su iniziativa del Governo e del ministro Fitto. Questo intervento ha reso disponibile una significativa somma di fondi per la realizzazione delle opere necessarie.

“Lecce si prepara a diventare un punto di riferimento per eventi sportivi, contribuendo così al suo sviluppo e alla crescita dell’intera comunità. Il Governo Meloni sta dimostrando una costante attenzione al Sud e con Salvini saremo sentinelle per rispondere alle esigenze del nostro territorio” scrive in una nota il Senatore Roberto Marti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts