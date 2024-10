Lecce, L’ex Assessore Marco De Matteis risponde al vice Sindaco Anguilla: “Basta con le scuse!”

L’ex assessore Marco De Matteis non ha preso bene le recenti dichiarazioni del vice sindaco Roberto Giordano Anguilla, pubblicate attraverso un comunicato stampa. De Matteis esprime il suo disappunto, affermando che le parole di Anguilla non possono passare inosservate. “Ci vuole una notevole dose di audacia e poca sensibilità per rilasciare affermazioni simili”, ha dichiarato De Matteis, aggiungendo che Anguilla si avventura su un terreno delicato, mai affrontato seriamente durante il suo mandato di consigliere di opposizione, durante il quale è rimasto in gran parte silenzioso.

De Matteis ha voluto chiarire alcuni punti, rimarcando i risultati ottenuti dall’amministrazione guidata da Salvemini:

1. Sono state create 306 fermate del trasporto pubblico conformi alle normative, complete di paline informative, segnaletica verticale e orizzontale.

2. Sono stati progettati e realizzati punti di fermata con eliminazione totale delle barriere architettoniche, dotati di illuminazione, videosorveglianza e connessione in fibra ottica. Queste fermate, pronte da tre mesi, sono ancora in attesa di essere inaugurate, come nel caso di Viale Marche, e De Matteis invita il vice sindaco a consegnarle ai cittadini.

3. È stato approvato un Piano Economico Finanziario (PEF) che prevede, nell’ambito del nuovo affidamento dei servizi alla società pubblica SGM, la possibilità di estendere l’orario di servizio fino alla mezzanotte.

4. È stata firmata una nuova convenzione con l’Università del Salento, che prevede l’apertura dei cancelli fino a mezzanotte per garantire l’accesso ai mezzi pubblici, prendendo in considerazione anche la possibilità di bus di grandi dimensioni.

De Matteis ha sottolineato che ci sarebbe molto altro da dire per evidenziare le differenze tra l’amministrazione Salvemini e quelle precedenti, ma ha scelto di concentrarsi sui danni causati dall’amministrazione attuale, che, bloccando il nuovo affidamento a SGM, è responsabile dei ritardi e delle problematiche attuali.

“È ora di smettere con la propaganda: siete voi al governo. Diteci quali sono le vostre intenzioni e la vostra visione per la città, perché finora non è chiaro, come dimostrano le inadempienze e le continue scuse”, ha aggiunto De Matteis.

Conclude la sua dichiarazione con una riflessione sul futuro dell’amministrazione attuale, suggerendo che, sebbene non verranno bocciati, potrebbero essere semplicemente rimandati, continuando a procrastinare le soluzioni ai problemi attuali.

Infine, De Matteis ha un’ultima raccomandazione per il vice sindaco: “Prima di attaccare noi con comunicati stampa velenosi, sarebbe opportuno che leggesse attentamente gli articoli di denuncia, nei quali si evidenzia come la situazione della rete urbana sia migliorata grazie all’amministrazione Salvemini.”

