LECCE – Donatello, 46enne salentino, ha scontato il suo debito con la giustizia, ma ha anche scontato il debito forse più grande quello con se stesso. Dopo che la sua famiglia non aveva voluto più avere contatti con lui una volta uscito dal carcere, Donatello, ha passato i primi mesi per strada, poi l’incontro con i giovani volontari della comunità di Sant’Egidio, che l’hanno aiutato a rimettersi in piedi dandogli il sostegno più grande di tutti, quello morale per non farlo sentire più solo, permettendogli così di vivere una seconda vita.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

