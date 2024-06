Il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza ha raggiunto il culmine a Lecce nel chiostro dell’ex Convento San Francesco, oggi caserma “Alfredo Tramacere” eletta a sede del Nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle, con la cerimonia di premiazione del concorso di idee “Giovani a regola d’arte”: che ha visto una collaborazione sinergica tra la Guardia di Finanza e l’Ufficio scolastico territoriale per valorizzare i giovani talenti. Il concorso che ha coinvolto i licei ad indirizzo artistico di Lecce, Galatina, Nardò e Parabita, ha visto gli studenti cimentarsi per quasi un anno nella produzione di opere rivolte a mettere in luce l’operato e la missione delle fiamme gialle sul territorio. Giovani artisti hanno messo in campo il loro estro e il loro talento artistico nell’ambito di pittura, scultura e bassorilievo, realizzando 79 opere, di cui 13 premiate sul palco anche dall’arcivescovo metropolita, Michele Seccia.. L’evento andato in scena ieri sera ha rappresentato il coronamento di un sogno e il giusto tributo all’impegno dei ragazzi che hanno elaborato opere rispondenti alla loro visione della legalità e del rispetto delle regole, con un omaggio alla bellezza educativa dell’arte. Le opere sono state esposte per essere ammirate nella splendida cornice dell’antico chiostro. L’evento di premiazione finale, che ha visto un’ampia partecipazione e nel parterre d’eccezione tra gli altri anche Albano, è stato animato dal concerto dell’ensemble di flauti ‘fortunae flatus’ diretto dal maestro Luigi Bisanti del Conservatorio di musica ‘Tito Schipa’ di Lecce.

