Il Codacons di Lecce, ha riacceso un faro sul tema area vasta e trasporto pubblico, nel tentativo di risolvere il nodo del traffico in città da considerare alla stregua di una piccola capitale in termini di trasporto e di traffico. L’obiettivo che si prefigge l’Associazione per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori è quello di impedire o quanto meno limitare l’accesso delle autovetture, soprattutto dei pendolari, che costituiscono un’elevata quota di accessi giornalieri nel capoluogo salentino. Pertanto, auspica la pronta approvazione della proposta depositata di recente in Regione Puglia in modo tale da consentire alla società di gestione del servizio di trasporto pubblico di prolungare le proprie linee di servizio anche ai paesi limitrofi. In questo modo, seppur dopo aver accumulato tanto ritardi. si darebbe l’opportunità ai consumatori, soprattutto pendolari, di lasciare l’autovettura a casa ed arrivare sul luogo di lavoro con il trasporto pubblico con effetti benefici sotto molti punti di vista.

