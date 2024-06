Lecce, incendio doloso in una palazzina di via Pistoia

Lecce – Ignoti, in città, hanno appiccato il fuoco a del materiale edile depositato assieme ad alcuni mobili e oggetti in legno nel porticato di una delle palazzine di via Pistoia a Lecce. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di giovedì 20 giugno, in pieno giorno e si sono diffuse con estrema facilità, rischiando di provocare conseguenze ai residenti. Immediata la telefonata alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale, sopraggiunti per mettere in sicurezza l’area. Il rogo avrebbe intaccato non soltanto la facciata e il cumulo di materiale, ma anche parte del solaio, rischiando di arrecare danni alle abitazioni del primo piano. Fortunatamente però, a operazioni e sopralluogo conclusi, non sono emersi danni strutturali all’immobile. Le perizie dei pompieri, eseguite assieme al personale dell’Ufficio tecnico comunale, hanno scongiurato pericoli di tenuta. Sul luogo sono intanto accorsi i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia leccese per avviare l’indagine sull’accaduto: vi sono infatti pochi dubbi sulla natura volontaria dell’episodio che, se non affrontato per tempo, avrebbe potuto scatenare effetti ben più gravi agli abitanti dell’edificio.

