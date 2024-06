Aggredisce un bracciante agricolo con un coltello: arrestato 32enne

Un 32enne originario di Trepuzzi è stato arrestato dai carabinieri del locale comando stazione, perché ritenuto presunto responsabile del tentato omicidio avvenuto poche ore prima per le vie della città.

L’episodio si sarebbe consumato nella notte tra giovedì e venerdì, nel comune salentino. Era da poco passata l’una e trenta quando, il 32enne avrebbe raggiunto la vittima, un bracciante agricolo poco più grande di lui, mentre rientrava a casa. Qui sarebbe sorta una lite tra i due, legata a futili motivi, e degenerata poi un una vera e propria aggressione. Il 32enne avrebbe estratto dalla tasca un coltello, ed avrebbe colpito il suo rivale alle spalle, prima all’addome e poi sul collo, dandosi, poi, alla fuga.

Il malcapitato, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per le cure del caso. Non sarebbe in pericolo di vita. È stata proprio la sua testimonianza oltre alle serrate e ininterrotte indagini a permettere ai militari di risalire all’identità dell’autore dell’aggressione.

Nella mattinata successiva all’episodio, quindi, è stata eseguita una perquisizione domiciliare e personale a carico del presunto responsabile, durante le quali sono stati rinvenuti gli abiti ancora intrisi di sangue, alcuni coltelli a serramanico e circa 86 grammi di marijuana. Il tutto è stato posto sotto sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, mentre il 32enne è stato arrestato e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, tradotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

