Lecce: in auto con hashish e marijuana, arrestato

La Guardia di Finanza di Lecce ha sequestrato 400 grammi di hashish e 55 grammi di marijuana e ha arrestato un automobilista che stava trasportando la droga con un altro uomo. Il fermato è ai domiciliari con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, mentre il passeggero è stato segnalato alla prefettura di Lecce, per detenzione di droga in modica quantità, e al tribunale di sorveglianza in quanto già sottoposto alla misura alternativa detentiva di messa alla prova.

