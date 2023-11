Nardò: la Polizia ha arrestato ‘l’uomo delle spaccate’

Dopo un’indagine durata settimane, gli agenti del commissariato di Polizia di Nardó hanno arrestato il presunto responsabile di furti con spaccata a esercizi commerciali che hanno scosso la comunità di Nardò. Il sospettato, un uomo di 29 anni noto alle autorità, è stato identificato grazie a un tatuaggio sulla mano e al suo modo di agire: furti con spaccate usando vari ciclomotori rubati. La serie di reati è iniziata il 1° novembre con un violento furto in un bar, seguito da altri furti simili. Dopo un tentativo di arresto fallito, il 29enne è riuscito a fuggire continuando la sua attività criminale a Galatone. Le ricerche hanno portato all’arresto mentre si trovava in possesso di uno scooter rubato a Lecce, con droga e denaro per lo spaccio. Tutti i mezzi rubati sono stati restituiti e l’uomo è stato portato in prigione a Lecce.

