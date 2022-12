Lecce: Gonzalez, ‘Il club mi ha dato fiducia, la ripagherò’

Condividi su...

“Sono felice per il rinnovo del contratto, ora mi metterò a lavoro per ricambiare la fiducia del club. Quando abbiamo cominciato a parlare di rinnovo ho avvertito da subito sensazioni positive. Sono giovane, devo imparare e crescere tanto, soprattutto ad avere più pazienza. Sinceramente, non mi aspettavo di essere utilizzato con continuità, anche perché quando sono partito con la squadra in ritiro non ero nemmeno sicuro di rimanere. Il mio obiettivo è giocare il più possibile e lottare per la salvezza del Lecce. Per quanto ci riguarda, dopo un avvio un po’ contratto, ci siamo sbloccati: alla ripresa, non dobbiamo far altro che proseguire come abbiamo finito”. Così Joan Gonzalez, centrocampista spagnolo del Lecce, fresco fresco di rinnovo.