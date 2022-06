LECCE – Non dalla Turchia, ma dalla Svizzera. Non è Diedhiou, ma è un calciatore comunque dalla stazza imponente: un metro e ottantotto, prima punta con un passato anche da esterno. Assan Ceesay è praticamente un nuovo attaccante del Lecce: il ventottenne gambiano, undici gol in nazionale in 25 partite, è reduce dal campionato vinto in Svizzera con i leoni bianconlu e con numeri da urlo: 20 gol in 33 partite, in media uno ogni 123′. E uno ogni ora in coppa: due centri in tre partite. È stato il vero trascinatore dello Zurigo, capace di vincere con quattro giornate d’anticipo il tredicesimo titolo della storia. Domani sarà in città per sottoporsi alle visite mediche di rito, poi firmerà il contratto pluriennale con il Lecce. Un colpo da novanta e a costo zero, essendo in scadenza di contratto con i campioni di Svizzera. L’arrivo di Ceesay non esclude comunque quello di uno tra Kaio Jorge e Gustavo Mantuan: i contatti con Juventus e Corinthians sono già stati avviati da tempo, per il secondo in particolare c’è da battere la concorrenza del Torino.