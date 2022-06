Il Potenza ha un nuovo allenatore. Donato Macchia, neo presidente dei lucani, ha annunciato che alla guida tecnica dei rossoblù in vista della prossima stagione ci sarà Sebastiano Siviglia. 50 anni a marzo, classe ’73, nativo di Palizzi Marina, un piccolo comune calabrese. Da calciatore ha vestito le maglie di Lazio, Atalanta, Verona, Nocerina, Lecce, Roma e Parma. 269 presenze in Serie A, la maggior parte delle quali in biancoceleste e ben tre trofei nazionali in bacheca: una coppa Italia e due supercoppe italiane. Siviglia conta anche qualche presenza in Europa fra Champions League, Europa League e Coppa Uefa. Da allenatore ha guidato le formazioni primavera di Ternana e Lecce. Oggi è pronto al grande salto nel mondo del professionismo. L’ex difensore guiderà dunque il Potenza nel girone C di Serie C, è stato presentato a stampa e tifosi direttamente sul manto sintetico del “Viviani”, davanti ad un centinaio di sostenitori. Approfittando dell’occasione, il presidente Macchia ha voluto presentare anche il nuovo vice-presidente, ruolo per il quale la scelta è caduta sull’imprenditore Angelo Chiorazzo. Il direttore sportivo sarà invece l’ex Benevento Natino Varrà. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Macchia ha tracciato le proprie linee guida: mettere in piedi un progetto che metta al centro il settore giovanile lucano, con una programmazione a medio-lungo termine. È stato infine reso noto che l’ormai ex presidente Salvatore Caiata è rimasto in possesso di alcune quote societarie, e nei prossimi giorni gli verrà affidata la carica di presidente onorario. L’asset tecnico e dirigenziale è stato dunque definito. Da qui in poi ci si potrà concentrare sul calciomercato.