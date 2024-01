Lecce, D’Aversa: ‘Lazio cinica, ma resta la nostra prestazione’

“Atmosfera elettrica in due frangenti di Lazio-Lecce? Bastava intervenire subito ammonendo i giocatori della Lazio (Zaccagni e Immobile, ndr) e quelle risse non sarebbero neanche nate. Gendrey ha preso una gomitata sui denti, e l’avversario (Zaccagni, ndr) è andato anche a stuzzicarlo. Ma non parlo dell’arbitraggio”. E’ quanto dichiarato in conferenza stampa da Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, dopo il ko con la Lazio.

”Quando concedi un’occasione alla Lazio vieni punito, ma abbiamo fatto grande prestazione – prosegue il tecnico -. Loro venivano da un derby in cui avevano sprecato energie fisiche e mentali. Abbiamo avuto cinque palle gol senza capitalizzarne nessuna, dobbiamo continuare a lavorare in allenamento”.

La Lazio, per il tecnico dei salentini, è “cresciuta nella gestione della partita” rispetto alla gara di andata. “Stimo molto Sarri”. D’Aversa conclude così sulla corsa salvezza: “Noi sugli esterni ci giochiamo il campionato. Recentemente ce ne sono mancati tre, ora è arrivato Perotti, vediamo che succede”. In conferenza stampa ha parlato anche il terzino giallorosso Valentin Gendrey, criticando lo stato del manto erboso dell’Olimpico: “In alcune zone non c’era l’erba, la palla rimbalza male e ti può succedere qualcosa”.

