Lecce: Corvino punta Praet, in dirittura d’arrivo Coulibaly

Dopo aver capitalizzato sul mercato con le cessioni di Pongracic e Strefezza, per un totale di 20 milioni di euro, il Lecce ora punta a completare la squadra. Pantaleo Corvino ha puntato su giovani talenti stranieri portando in squadra il portiere austriaco Früchtl, i difensori Gaspar (angolano) e Pelmard (francese), i centrocampisti Pierret (francese) e Marchwiński (polacco), e l’attaccante spagnolo Tete Morente. Inoltre, è ormai quasi concluso l’acquisto di Coulibaly dalla Salernitana.

Ora spetta all’esperto Gotti il compito di amalgamare i nuovi acquisti con i pilastri della squadra come Falcone, Baschirotto, Ramadani, Banda e l’attaccante Krstovic, che potrebbe però partire in caso di un’offerta dal Genoa. Corvino non si ferma qui e mira a rinforzare ulteriormente l’organico, trattando lo svincolato Praet e altri potenziali obiettivi.

Tuttavia, mantenere il Lecce in Serie A non sarà un compito facile, ma con la formazione attuale (4-2-3-1: Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Marchwiński, Banda; Krstovic. All.: Gotti) i giallorossi sperano di raggiungere nuovamente l’obiettivo salvezza.

