Bari, il Cesena ci riproverà per Maita. Sulla trequarti Buonaiuto ipotesi percorribile

Il Cesena ci riproverà per Mattia Maita. Il centrocampista classe ’94, non brillantissimo nella prima uscita ufficiale del Bari, piace molto a Michele Mignani, che lo avuto con sè nel campionato vinto di Serie C e nelle due stagioni di B. Al momento nessuna offerta ufficiale ma i bianconeri potrebbero affondare il colpo nella settimana che sta per cominciare. Magalini e Giacchetta, ds della Cremonese, hanno parlato ieri di Buonaiuto. Il trequartista classe ’92, in scadenza a giugno 2025 con i grigiorossi, è un profilo appetibile. Il costo del cartellino non è elevato e con un biennale il Bari potrebbe convincere il giocatore napoletano ad approdare alla corte di Longo.

