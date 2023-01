Lecce: Colombo, ‘Sfida col Milan particolare per me’

“A livello personale quella di domenica è una partita che pesa. Ma ci tengo a fare bene, come in ogni altra gara, e qualora dovessi segnare non penso che esulterei”. Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce ma di proprietà del Milan, aspetta la sfida ai rossoneri di sabato: “Stiamo facendo un grandissimo campionato, la nostra forza è il gruppo e lo spirito di sacrificio. Ma non ci accontentiamo, la stagione è ancora lunga. Voglio dimostrare di meritare la Serie A, ci sto riuscendo”. Di seguito, l’intervista completa:

