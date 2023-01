Eccellenza: Bisceglie, tesserato un terzino 18enne

Il Bisceglie ha ufficializzato il tesseramento del difensore Davide Palmisano. Terzino sinistro monopolitano, classe 2004, arricchisce ulteriormente il pacchetto degli under a disposizione del tecnico Passiatore. Dopo le esperienze giovanili nei sodalizi della propria città (Monopoli 1966, Accademia Calcio ed Esperia), nella scorsa stagione Palmisano è transitato dalla Juniores del Fasano prima di approdare all’Arboris Belli, sempre tra le file della Juniores.

Calciatore dinamico, tatticamente disciplinato, nella prima parte dell’annata 2022/23 ha militato in prima squadra con l’ArborisBelli (girone B di Eccellenza) collezionando quattro presenze fra campionato e coppa. Aggregato già da un paio di settimane al gruppo nerazzurro, è ora disponibile e pronto a rispondere in maniera positiva ogni qualvolta sarà chiamato in causa.

